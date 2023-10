"Nos últimos anos, o nosso país foi assolado por diversas emergências sanitárias que afetaram não só o serviço de vacinação como também outras intervenções na saúde. Esses fatores exigiram maior movimentação de equipas de saúde e, por consequência, o desgaste das viaturas disponíveis nos distritos", reconheceu o ministro.

A posição de Armindo Daniel Tiago foi transmitida depois da entrega, na segunda-feira, das primeiras 33 viaturas, cuja aquisição foi financiada pelo Banco Mundial, no âmbito do Projeto de Prontidão à covid-19.

"Serão distribuídas a todas as 11 províncias do país, concretamente os distritos com maior necessidade, de acordo com o mapeamento previamente realizado", disse ainda.

Trata-se de um investimento de 1,3 milhões de dólares que prevê, já nos próximos dias, a entrega de mais 20 viaturas adquiridas com o apoio do Governo do Japão e outras 12 com o apoio da Aliança Global das Vacinas (Gavi).

Segundo Armindo Daniel Tiago, o apoio do Gavi vai ainda permitir distribuir 690 motorizadas para os serviços de vacinação em todo o país.

De acordo com informação do Ministério da Saúde, estes equipamentos visam "reduzir o défice registado nas províncias e reforçar os meios circulantes disponíveis para a realização do programa Alargado de Vacinação", através de brigadas moveis, mas também outras intervenções de saúde comunitária.

PVJ // JMC

Lusa/Fim