Através da aplicação "Bateria Sistémica de Lisboa" foram realizadas pelo menos 500 sessões para reabilitar as capacidades cognitivas dos utentes que sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC), afirmou à Lusa António Fantasia, a propósito do Dia Nacional do doente com AVC que hoje se assinala.

O psicólogo explicou que o programa trabalha sobretudo a atenção, a memória e as funções executivas (habilidades que controlam e regulam os pensamentos, as emoções e as ações em conflitos ou distrações).

O diretor disse que a reabilitação é feita através da simulação imersiva de atividades diárias que o utente possa desempenhar, indicadas por um psicólogo ou por um avatar no programa, sendo que nesta versão o profissional também está presente.

"O programa simula tarefas diárias como vestir, escolher a roupa, tomar o pequeno-almoço, tomar banho, escovar os dentes", enumerou o psicólogo.

De acordo com António Fantasia, o programa cria também atividades onde é possível sair de casa, ir à farmácia, conduzir um carro, ir ao museu, jogar golfe, entre outras e já foi usada por várias faixas etárias, desde uma criança de 12 anos a pessoas mais velhas, na casa dos 80 anos.

O paciente Paulo Pires utilizou o programa duas vezes e confirmou à Lusa que as atividades realizadas estimularam a sua memória, sobretudo a componente visual. Adiantou ainda que fez um bolo e que foi à mercearia comprar comida, sendo que tinha de fazer cálculos com o dinheiro que tinha disponível.

Os pacientes usam o programa através de óculos de realidade virtual ou numa televisão de grandes dimensões, usando um rato para controlar o ecrã.

As tarefas feitas através da realidade virtual permitem que o utente "se identifique com a realidade diária que vai encontrar, o que ajuda na adesão ao programa de reabilitação", referiu António Fantasia.

Desta forma, na opinião do diretor, obtêm-se ganhos na realização das tarefas diárias destes doentes, reduzindo o custo financeiro de ter um profissional a acompanhá-lo nestas atividades.

Segundo o psicólogo, o programa ajuda a curar ao máximo as perdas a nível cognitivo.

"Nem sempre é possível recuperar de lesões deixadas por um AVC, mas sabemos que há uma melhoria através da reabilitação cognitiva", explicou.

António Fantasia indicou ainda que a tecnologia é uma ferramenta complementar ao programa de reabilitação e que as sessões duram geralmente 30 a 45 minutos.

O criador da "Bateria Sistémica de Lisboa", desenvolvida na Universidade Lusófona, Jorge Oliveira, adiantou que a aplicação já é usada noutras instituições, mas apenas no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (no município de Cascais) é utilizada por pacientes que sofreram um AVC.

