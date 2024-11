Falando na conferência de imprensa de apresentação do programa, que decorreu hoje no Funchal, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, indicou que o montante inclui a animação e logística, apoios a entidades envolvidas, o fogo-de-artifício da passagem de ano (1,3 milhões de euros), assim como as iluminações natalícias deste ano e do Carnaval de 2025, uma vez que se trata de um concurso público conjunto.

Eduardo Jesus destacou que estão previstas neste período 173 atuações no total, entre as quais 51 concertos, 24 espetáculos de coros, 49 atuações de grupos folclóricos e bandas filarmónicas, cinco atuações de DJ, entre outras iniciativas.

O tradicional Mercadinho de Natal, situado na Placa Central da Avenida Arriaga, também estará em funcionamento entre domingo e 07 de janeiro, sendo que, entre domingo e quinta-feira, abre às 10:00 e encerra às 00:00 e aos fins de semana fecha à 01:00.

Nos dias 23, 30 e 31 de dezembro encerrará excecionalmente às 04:00, no dia 24 de dezembro vai funcionar apenas até às 18:00 e nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro estará encerrado.

Eduardo Jesus destacou ainda que haverá uma animação "bastante intensa" nos últimos três dias do ano, concentrada sobretudo na Praça do Povo, no centro do Funchal, a principal cidade do arquipélago madeirense.

No dia 31 de dezembro, o espetáculo de fogo-de-artifício, às 00:00, terá como tema os azulejos da Madeira e será precedido por 20 minutos de animações que combinam pirotecnia e efeitos multimédia.

O espetáculo de fogo-de-artifício terá uma duração de oito minutos, "a partir de 59 postos, os mesmos do ano anterior, com efeitos pirotécnicos que também trazem algumas novidades".

A ocupação hoteleira prevista para os dias 24, 25 e 26 de dezembro é de 75% e de 88% nos dias de fim do ano, indicou o governante.

O secretário regional alertou que se trata de uma sondagem junto do setor hoteleiro feita "a um mês de distância", perspetivando que "é muito provável que possa evoluir ainda favoravelmente".

O programa de festas de Natal e Fim do Ano da Madeira, um dos maiores cartazes turísticos da ilha, envolve 2.700 pessoas, realçou ainda.

As iluminações natalícias também acendem no domingo e vão colorir as principais avenidas e artérias do centro e arredores do Funchal, até à madrugada de 08 de janeiro.

As luzes de natal abrangem as principais avenidas e artérias de todas as freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins.

As luzes acendem às 18:00 e serão apagadas à 01:00 na maior parte dos dias, exceto em 23, 24 e 31 de dezembro, com as iluminações a serem desligadas às 06:00, e nos dias 25 e 30 de dezembro a desligarem às 04:00.

TFS // VAM

Lusa/Fim