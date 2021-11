O programa Natal em Lisboa, uma iniciativa da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara Municipal de Lisboa, tem este ano uma programação "eclética: do cancioneiro tradicional português às mornas cabo-verdianas, numa homenagem única a Cesária Évora".

"A programação mantém-se de entrada livre, mas este ano haverá, em alguns dos concertos, recolha de alimentos a favor da União Audiovisual", lê-se num comunicado hoje divulgado pela EGEAC.

O programa inicia-se em 04 de dezembro, na Igreja de Nossa Senhora da Graça, com o Gospel Collective, que irá "revisitar alguns dos espirituais negros mais conhecidos, lembrando a diáspora e a esperança guardada na fé durante o período da escravatura", numa atuação em que "não faltarão também hinos natalícios bem conhecidos".

No dia 10 de dezembro, o Coliseu dos Recreios será palco de "Sodade -- Homenagem a Cesária Évora", "que assinala duas datas de histórico simbolismo: a do nascimento de Cesária Évora (faria 80 anos a 27 de agosto) e a da sua partida, há 10 anos, no dia 17 de dezembro de 2011".

O concerto irá juntar "músicos de vários países e diferentes cantores, que trazem à memória a Diva dos Pés Descalços, num repertório que levou Cabo Verde e a lusofonia aos quatro cantos do mundo e que permanece na memória coletiva, podendo resumir-se numa palavra: 'sodade'".

No dia 11 de dezembro, diferentes gerações do Coro de Câmara Lisboa Cantat e orquestra, dirigida pelo maestro Cesário Costa, juntam-se na Igreja do Sagrado Coração de Jesus para interpretar canções tradicionais portuguesas de Natal, da autoria de Lopes-Graça, Sampayo Ribeiro e Eurico Carrapatoso, mas também "obras orquestrais" de compositores italianos barrocos, entre os quais Corelli, Manfredini e Torelli.

Para 17 de dezembro está marcada a atuação, no Museu de Lisboa -- Palácio Pimenta, do Ensemble Dan Luz Al Sol, constituído por quatro vozes solistas e vários instrumentos de percussão e corda dedilhada, que irá interpretar "repertórios natalícios populares na Península Ibérica e nas suas colónias, nos séculos XVI e XVII".

No dia 18, o auditório do Templo Radha Krishna, da Comunidade Hindu de Portugal, será palco de uma Homenagem a Gandhi, pelo músico Rão Kyao, que editou em maio o álbum "Gandhi - Um Português Homenageia Gandhi", inspirado no ideário do pacifista Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), que lutou pela independência da Índia.

O programa Natal em Lisboa deste ano encerra no Cinema São Jorge, no dia 19 de dezembro, com um espetáculo da cantora Teresa Salgueiro.

Segundo a EGEAC, será "um concerto de Natal diferente por uma das vozes mais emblemáticas da música portuguesa".

Nos espetáculos de homenagem a Cesária Évora e de Teresa Salgueiro, a entrada é livre "mediante donativo de bens alimentares não perecíveis e produtos de higiene, a favor da União Audiovisual".

O facto de o setor cultural ter sido "muito impactado pela crise económica" levou a EGEAC a decidir "reverter alguns dos concertos a favor da União Audiovisual, uma associação que se criou espontaneamente durante a pandemia, que alimentou, e alimenta ainda, muitos artistas e famílias", referiu a presidente da EGEAC, Joana Gomes Cardoso, à Lusa.

Mais informações sobre o programa Natal em Lisboa podem ser encontradas 'online'.

JRS // TDI

Lusa/Fim