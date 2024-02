Há cerca de uma centena de camiões da agência das Nações Unidas bloqueados. E nove meses após a eclosão da guerra civil no país, em abril do ano passado, há agora mais de 18 milhões de pessoas a enfrentar uma crise de fome - o terceiro nível mais elevado de emergência - no país.

Destas, cinco milhões necessitam de abastecimento alimentar urgente na capital, Cartum, bem como nas regiões de Darfur e Kordofan.

A guerra fez com que o número de pessoas necessitadas de alimentos no país mais do que duplicasse desde o início das hostilidades, pelo que o PAM apela "urgentemente às partes em conflito no Sudão para que forneçam garantias imediatas para a entrega segura e sem entraves da assistência humanitária, especialmente através das frentes de conflito onde os civis deslocados e esfomeados estão encurralados e isolados".

