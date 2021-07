Com cartazes onde lê "tratem os polícias com dignidade","a vida dos polícias importa" ou ainda "só não há dinheiro para a polícia" e vestidos maioritariamente de preto, o protesto foi promovido por 13 organizações da PSP e da GNR.

Pela organização sindical da polícia, Pedro Carmo disse à Lusa que será entregue em breve no MAI um memorando com reivindicações no qual se justificam os 430 euros que os representantes da policia e da GNR reclamam para subsídio de risco.

No dia 21 de julho, quando a questão for debatida numa reunião no MAI, os elementos das forças de segurança prometem voltar a manifestar-se.

