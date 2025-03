Professores da Escola Portuguesa de Luanda em greve criticam silêncio do Governo

Luanda, 27 mar 2025 (Lusa) -- Os professores do quadro da Escola Portuguesa de Luanda (EPL) que iniciaram hoje uma greve de dois dias por "equidade salarial e melhores condições laborais" afirmam estar agastados com "o silêncio" do Governo português.