De acordo com o sindicato, a plataforma de 'streaming' e produtora Netflix é a que soma mais nomeações -- trinta --, entre produções de filmes e séries.

A série anglo-americana "The Crown", inspirada na história da família real britânica e exibida na Netflix, e a série canadiana "Schitt's Creek", exibida no canal CBC, somam cinco nomeações cada, incluindo o prémio de melhor elenco em série dramática e de comédia, respetivamente.

Em cinema, com três nomeações cada, surgem "Ma Rainey: A mãe do blues", de George C. Wolfe, e "Minari", produção entre Estados Unidos e Coreia do Sul, realizada por Lee Issac Chung.

Os nomeados dos prémios do sindicato dos atores foram anunciados um dia depois de Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood ter revelado os nomeados para os Globos de Ouro, criticados pela imprensa especializada por falta de diversidade e representatividade de atores não-brancos.

Pelo conjunto do elenco, na categoria de cinema estão nomeados "Da 5 Bloods: Irmãos de armas", de Spike Lee, "One night in Miami", de Regina King, "Ma Rainey: A mãe do blues", "Minair", assim como "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin.

Na categoria de melhor série de comédia estão nomeados os elencos de "Dead to me", "The flight attendant", "Dead to me", "The Great", "Schitt's Creek" e "Ted Lasso", enquanto na de série dramática competem "The Crown", "Better cal Saul", Bridgerton", "Lovecraft country" e "Ozark".

Sobre categorias individuais, de representação principal e secundária, destaque para a dupla nomeação, a título póstumo, do ator Chadwick Boseman, pela prestação em "Da 5 Bloods: Irmãos de armas" e "Ma Rainey: A mãe do blues".

Chadwick Boseman morreu em agosto passado, aos 43 anos,.

O calendário de prémios da indústria cinematográfica também foi afetado pela pandemia da covid-19, pelo que os galardões deste sindicato dos atores, considerados um dos barómetros para os Óscares, serão entregues a 04 de abril.

A cerimónia dos Óscares também sofreu alterações, com os nomeados a serem conhecidos em março, e o anúncio dos vencedores reagendado para 25 de abril.

Os vencedores dos Globos de Ouro serão conhecidos a 28 de fevereiro.

SS // MAG

Lusa/fim