Na comparação com dezembro de 2024, a produção na construção avançou 0,2% entre os países da área do euro e recuou 0,2% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Na comparação homóloga, a Eslovénia (10,7%), Eslováquia (8,5%) e República Checa (8,4%) apresentaram as maiores subidas e a Hungria (-9,6%), a França (-7,1%) e a Suécia (-6,1%) as principais quebras.

Face a dezembro, as maiores subidas registaram-se em Itália (5,9%), Eslovénia (2,4%), Hungria e Eslováquia (1,6% cada) e os mais importantes recuos na Suécia (-6,1%), em Portugal (-4,1%) e França (-3,9%).

Portugal registou uma subida homóloga de 6,5% da produção na construção.

IG // CSJ

Lusa/Fim