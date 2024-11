O organismo de avaliação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) anunciou uma recomendação para que a preparação tradicional japonesa seja registada, de acordo com a agência para os Assuntos Culturais do Japão.

O processo tradicional de fabrico do saqué foi estabelecido há mais de 500 anos e evoluiu a partir de técnicas tradicionais como a cozedura do arroz a vapor, adaptando-se ao clima e à cultura das várias regiões do Japão.

Esta bebida alcoólica, produzida pelos mestres cervejeiros 'toji', desempenha um papel essencial na cultura, cerimónias e festivais japoneses, e tem sido transmitida ao longo dos tempos, estando profundamente ligada à natureza, apontou o mesmo painel.

O Japão tem um grande número de bens patrimoniais registados nesta lista e as técnicas tradicionais de fabrico de saqué, bem como as bebidas espirituosas destiladas 'shochu' e 'awamori', vão ser o 23.º património cultural imaterial nipónico.

A recomendação deverá ser formalizada numa reunião de um comité intergovernamental, que vai decorrer entre 02 e 07 de dezembro no Paraguai.

