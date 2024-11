De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, o indicador recuou 2,0% em ambas as áreas face a agosto.

Os maiores decréscimos anuais na produção industrial, entre os Estados-membros, foram observados na Irlanda (-7,3%), Luxemburgo (-6,3%) e Hungria (-5,3%) e os principais avanços na Dinamarca (7,8%), Bélgica (6,0%) e Lituânia (3,5%), tendo ainda subido 2,5% em Portugal.

Na comparação com agosto, a Irlanda (-10,7%), a Dinamarca (-5,0%) e os Países Baixos (-2,9%) apresentaram as maiores quebras e a Croácia (5,8%), Portugal (2,7%) e a Eslovénia (1,6%) os aumentos mais significativos.

IG // JNM

Lusa/Fim