De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, na comparação com maio, a produção industrial avançou 0,5% quer entre os países da área do euro quer na média dos 27 Estados-membros.

Na comparação em cadeia, as maiores quebras no indicador registaram-se na Eslováquia (-19,0%), França (-6,0%) e na Polónia (-5,7%) e os maiores avanços no Luxemburgo (19,1%), em Portugal (2,4%) e na República Checa (1,0%).

Face aos valores de maio, em junho, a produção industrial teve as principais subidas na Estónia (2,2%), Espanha e Roménia (1,9% cada) e a Grécia (1,8%), com os principais recuos a serem registados na Bulgária (-1,0%), República Checa, França e Finlândia (-0,3% cada).

Em Portugal, o indicador subiu 1,6% de maio para junho.

IG // MSF

Lusa/Fim