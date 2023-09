De acordo com o serviço estatístico da UE, entre os Estados-membros as maiores quebras homólogas foram registadas na Bulgária (-11,5%), Estónia (-9,5%) e Letónia (-8,6%), com a Dinamarca (5,7%), a França (2,8%) e Malta (2,3%) a apresentarem as únicas subidas face a julho de 2022.

Na comparação em cadeia, a Dinamarca (-9,1%), a Irlanda (-6,6%) e a Lituânia (-4,4%) registaram os mais fortes recuos e as principais acelerações na Suécia (5,1%), Malta (3,4%) e Hungria (2,9%).

Em Portugal, o indicador recuou 4,5% na variação homóloga e avançou uns ligeiros 0,3% face a junho.

