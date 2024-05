Em 2022, a Gazprom produziu 412.600 milhões de metros cúbicos de gás, contra os 514.800 milhões que tinha alcançado em 2021, evidenciando uma redução gradual da produção no contexto das sanções impostas à Rússia devido à guerra na Ucrânia.

Em contrapartida, a extração de petróleo bruto e de condensados de gás aumentou 6,6%, para 72,38 milhões de toneladas, facto que a Gazprom atribuiu à "implementação de programas de criação de novos poços".

No total, a produção de gás natural e de gás acompanhante (gás natural associado ao petróleo bruto em poços de petróleo) na Rússia foi de 538.950 milhões de metros cúbicos em 2023.

"Os volumes de extração e a sua distribuição entre os centros de extração são definidos com base na necessidade de assegurar o fornecimento fiável de gás aos consumidores russos e o cumprimento dos compromissos de exportação, tendo em consideração os pedidos de volumes adicionais recebidos", indicou a Gazprom.

A gigante russa do gás registou uma redução das exportações para o mercado europeu devido às sanções contra a Rússia, referindo que as exportações para os países da antiga União Soviética "permaneceram ao nível do ano passado".

"Um novo marco no desenvolvimento da cooperação com os países da Ásia Central foi o início, em 2023, do fornecimento de gás natural russo ao Uzbequistão através do território do Cazaquistão", afirmou.

Adicionalmente, em 2023, a Gazprom aumentou em 50% o seu fornecimento à China através do gasoduto Sila Sibiri.

