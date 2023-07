De acordo com a cadeia televisiva NBC e o jornal USA Today, Todd Blanche e John Lauro foram os advogados de Trump que reuniram hoje com enviados do procurador especial Jack Smith, num encontro que serviu para preparar a presença de Trump perante um grande júri onde se defenderá de acusações pelo seu papel na invasão do Capitólio, em 06 de janeiro de 2021.

Na semana passada, Trump divulgou uma mensagem na rede social Truth Social dizendo que o Departamento de Justiça lhe tinha enviado uma carta a notificá-lo de que estava a ser investigado pelo assalto ao Capitólio, no qual seus apoiantes tentaram anular o resultado das eleições presidenciais de 2020.

Trump é o primeiro ex-Presidente na história dos EUA a ser indiciado por crimes, tendo de responder em vários processos.

Em Nova Iorque, um grande júri também indiciou Trump por falsificar documentos comerciais num caso que envolve o pagamento pelo silêncio da atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem o ex-Presidente teve uma relação sexual em 2006.

Na Florida, Trump declarou-se inocente de 37 acusações criminais por levar caixas cheias de documentos confidenciais para a sua casa de Mar-a-Lago quando deixou a Casa Branca, em janeiro de 2021.

