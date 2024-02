"Nós temos dados do ano passado que indicam que o tráfico de estupefacientes no nosso país tem estado a aumentar, tivemos cerca de 1.251 processos-crime instaurados", disse Amabélia Chuquela, procuradora-geral adjunta de Moçambique, à margem de um evento que reúne procuradores e diretores de polícia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Maputo.

Amabélia Chuquela referiu que grande parte dos processos instaurados em 2023 já foram julgados e os responsáveis foram condenados, acrescentando que, no ano passado, foi extraditado um traficante, procurado a nível internacional, para os Países Baixos.

"Moçambique está efetivamente na rota do tráfico de drogas", disse a responsável.

A procuradora adjunta manifestou preocupação sobre o aumento do nível de consumo de estupefacientes em Moçambique, principalmente entre jovens e adolescentes, alertando para uma necessidade de reforço das medidas de prevenção e combate ao tráfico de drogas.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos da América, sobretudo de heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

O encontro em Maputo reúne, durante três dias, procuradores e diretores de polícia dos estados-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e Timor-Leste) para debater o combate contra a criminalidade organizada, com destaque para o terrorismo, prevendo-se a definição de um plano de ação conjunto para fazer face a estes tipos de crimes.

