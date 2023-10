"A privatização não estraga os nossos planos de tentar transformar esta companhia numa das mais atrativas da indústria. Vamos fazer o caminho com as equipas, vamos tentar baixar o tom, porque, de facto, a nossa sorte é que 75% dos nossos passageiros não são portugueses, não viram a CPI [comissão parlamentar de inquérito]", afirmou o 'chairman' e presidente executivo da TAP, na sua intervenção no almoço promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Lisboa, com o tema "TAP, e agora?".

O responsável garantiu ainda que a companhia vai trabalhar "como se não fosse haver privatização".

"Posso garantir que quem vier vai dizer 'esta malta é boa, estão-se a mexer, deixa estar, não toques, não estragues'", acrescentou Luís Rodrigues.

