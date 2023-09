A cela em que Navalny cumprirá a punição por ter apresentado recurso contra uma decisão judicial é considerada no sistema penitenciário russo o maior castigo para um preso, independentemente de ser ou não uma prisão de segurança máxima.

Navalny garante que assim que o seu recurso foi rejeitado, foi transferido para a comissão penitenciária, onde lhe foi imposta esta punição por ser um preso "incorrigível".

"Sinto-me como uma estrela do 'rock' exausta e à beira da depressão. Consegui chegar ao topo do sucesso e não aspiro a mais nada. Por outro lado, não subi ao topo, mas caí no fundo. E aí, como se sabe, podemos sempre cair ainda mais", comentou o opositor do regime russo.

Os correligionários de Navalny, preso desde 2021, apelam aos seus apoiantes para protestarem para que o ativista não fique privado de assistência médica e de visitas familiares, durante o próximo ano.

Desde que foi condenado a oito anos de cadeia por fraude, Navalny está numa prisão na região de Vladimir, a cerca de 200 quilómetros de Moscovo.

O Tribunal de Recurso russo rejeitou, na terça-feira, o recurso apresentado pela defesa de Navalny e manteve em vigor a pena de 19 anos de prisão por extremismo.

Ao rejeitar o recurso, a nova pena de 19 anos entra em vigor e Navalny automaticamente deve ser transferido para uma prisão de segurança máxima.

No entanto, os seus apoiantes consideram que há a possibilidade de o ativista permanecer perto de Moscovo para ser também processado por terrorismo.

Aquele que é considerado o principal opositor do Presidente Vladimir Putin foi condenado a 19 anos por criar o Fundo Anticorrupção, fundado em 2011 e proibido há dois anos pelas autoridades sob acusação de "extremismo".

Esta organização embaraçou o Kremlin, quando denunciou o enriquecimento ilícito de altos funcionários do regime russo, incluindo Putin, que foi acusado de ter adquirido um sumptuoso palácio nas margens do Mar Negro.

Além disso, também foram apresentadas acusações contra Navalny por financiar e instigar atividades extremistas, criar uma organização que violou os direitos dos cidadãos e envolver menores em ações perigosas.

