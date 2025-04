Fonte policial adiantou à agência Lusa que os cinco arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, que lhes aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Os cinco homens foram detidos no cumprimento de mandados de busca realizados no concelho de Sintra, em Carcavelos, concelho de Cascais, e na Amadora, distrito de Lisboa, relacionados com suspeitas de injúrias e ofensas à integridade física, praticadas por elementos da claque No Name Boys, afeta ao Benfica.

Em comunicado divulgado na terça-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deu conta do cumprimento de cinco mandados de busca - dois na Amadora, dois em Sintra e um em Carcavelos -, no âmbito da investigação aos distúrbios ocorridos num restaurante no Cacém, em 21 de dezembro de 2024, por elementos da claque do Benfica No Name Boys.

Além dos cinco detidos na 'Operação Fumaça', os agentes da PSP recolheram "diversos indícios probatórios" e apreenderam 160 doses de haxixe, cinco telemóveis, vários engenhos pirotécnicos e material alusivo à claque do Sport Lisboa e Benfica No Name Boys.

"Esta operação surge no seguimento do esforço que a PSP está a desenvolver no combate a todos os fenómenos de violência associados ao desporto, sejam eles praticados em recintos desportivos ou na via pública, tal como observado na recente Operação 'Sem Nome', que resultou na detenção de seis elementos da claque em referência, sendo que três destes detidos aguardam julgamento em prisão preventiva", lia-se no comunicado do Cometlis.

Na operação desencadeada na terça-feira estão em causa crimes de ofensas à integridade física graves e qualificadas, furto qualificado, dano, incêndio, resistência e coação e injúrias agravadas.

Elementos dos No Name Boys provocaram "desacatos e danos avultados" num restaurante no Cacém onde, em 21 de dezembro do ano passado, organizaram um jantar de Natal, sendo também responsáveis por "uma grave desordem pública que resultou em ferimentos graves num dos polícias destacados para a ocorrência", segundo a PSP.

