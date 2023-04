Prisão preventiva para "astrólogos" por burlas com Euromilhões em Barcelos

O Tribunal de Braga aplicou hoje prisão preventiva aos dois alegados astrólogos suspeitos da autoria de "vários crimes" de burla qualificada, com o "esquema do bilhete do Euromilhões premiado", disse fonte da Polícia Judiciária (PJ).