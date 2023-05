A apenas dois dias da cerimónia de coroação na Abadia de Westminster, no sábado, William e Kate conversaram com fãs da monarquia, turistas e londrinos no Soho, uma zona de entretenimento na capital do Reino Unido.

O casal fez a sua primeira viagem na linha Elizabeth, batizada em homenagem à rainha Elizabeth II e a última da movimentada rede ferroviária de Londres.

William e Kate pararam no histórico 'pub' "Dog and Duck", onde William foi atrás do balcão e serviu-se com uma caneca de Kingmaker, uma cerveja clara preparada para celebrar a coroação.

Centenas de fãs reais - alguns vindos da China, Canadá e Estados Unidos -- alinharam-se nas ruas do Soho, esperando por ver o casal, por um aperto de mão ou uma breve conversa.

Kate disse aos simpatizantes que o seu filho mais velho, o príncipe George, estava animado com a coroação.

O rapaz, com 9 anos, é o segundo na linha de sucessão ao trono depois de seu pai, e carregará as vestes de Carlos como um dos quatro pajens de honra do rei no sábado.

George e os seus irmãos mais novos, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, participaram de um ensaio para a cerimónia ao lado de outros membros da família real na quarta-feira.

A visita real de hoje aconteceu enquanto Londres se prepara para a primeira coroação no Reino Unido desde que Elizabeth II foi coroada, há 70 anos.

Bandeiras da bandeira da União e decorações com coroas apareceram em toda a capital, enquanto o Big Ben foi iluminado em tons de vermelho, como parte dos ensaios gerais noturnos, por volta da meia-noite de quarta-feira.

Espera-se que centenas de milhares de pessoas cheguem a Londres para o evento histórico, e muitos fãs obstinados da realeza já estão acampados perto do Palácio de Buckingham para garantir o melhor local de visualização.

"Sempre fomos grandes fãs da família real. Eu também vim para o jubileu (da rainha), então, em todos os grandes momentos que pudermos, nós vimos," disse Luisa Rawes, de Portugal.

"É uma grande ocasião", acrescentou.

RCS // RBF

Lusa/Fim