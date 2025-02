O funeral de Aga Khan IV, que morreu na terça-feira aos 88 anos, em Lisboa, foi realizado na presença de dezenas de familiares e seguidores, poucas horas após a sua chegada a Assuão, onde foram recebidos por altos responsáveis egípcios, incluindo o governador da província, Ismail Kamal.

Kamal, acompanhado pelo diretor do Aeroporto Internacional da cidade, o general Ahmed al Baz, recebeu o avião, que aterrou cerca das 12:00 (hora local) e que transportava o corpo de Aga Khan, bem como outro voo com 80 pessoas, entre familiares --- incluindo o seu sucessor, o príncipe Rahim Aga Khan V --- e membros da comunidade ismaelita.

O funeral teve lugar numa zona privilegiada da província, onde se encontra o mausoléu familiar que abriga os restos mortais do seu antecessor e avô, Aga Khan III --- falecido em 1957 ---, e da esposa, Begum Om Habibeh, que morreu em 2000.

Segundo a Presidência epícea, o ministro da Aviação ordenou "que fossem disponibilizadas todas as facilidades para receber o corpo do falecido", e as autoridades aeroportuárias de Assuão tomaram "todas as medidas necessárias para assegurar uma boa receção e organização da chegada e saída das delegações que participaram nas cerimónias fúnebres".

De acordo com a imprensa egípcia, Aga Khan IV expressou o desejo de ser enterrado em Assuão devido à estreita ligação da sua família com esta província do sul do Egito, em particular com a história do avô.

Os relatos explicam que Aga Khan III sofria de reumatismo e foi aconselhado pelos médicos a viajar para Assuão, para receber tratamento com banhos de areia quentes. Após melhorar, decidiu construir um mausoléu no topo de uma colina da província para ser ali enterrado.

No sábado, realizou-se em Lisboa um funeral privado com cerca de 300 pessoas, com a presença de personalidades como o rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Participaram também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel.

As exéquias ocorreram sob um forte dispositivo policial no Centro Ismaelita.

O 49.º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas, nasceu em 13 de dezembro de 1936 na Suíça, cresceu e estudou no Quénia e nos Estados Unidos, e tem ligações ao Canadá, Irão e França, além de Portugal.

Escolheu Lisboa para sede mundial da comunidade ismaelita, a Imamat Ismaili, tornando-a uma referência para os cerca de 15 milhões de muçulmanos da minoria xiita, perto de 10 mil dos quais vivem em Portugal.

Como sucessor escolheu o seu filho mais velho, o príncipe Rahim, que será Aga Khan V.

MCA // ZO

Lusa/Fim