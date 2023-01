De acordo com os resultados provisórios divulgados na quarta-feira, o movimento presidencial conquistou 81 dos 109 lugares do parlamento, contra 28 do principal partido da oposição, os Democratas.

O resultado final da votação, que decorreu no domingo, é esperado para sexta-feira.

Os dados mostram o regresso da oposição ao parlamento no Benim, depois de quatro anos de ausência.

Numa conferência de imprensa, o líder democrata Eric Houndete denunciou o "flagrante" preenchimento de cédulas, fraude e compra de votos pelos dois principais partidos pró-poder, mas não forneceu provas.

"O Partido Democrata rejeita estes resultados, que não refletem a vontade do povo de nos tornar a principal força política do país", disse Houndete.

"As pontuações atribuídas aos dois partidos siameses (pró-Talon) só puderam ser alcançadas com esquemas montados para distorcer o jogo democrático", acrescentou.

As eleições de domingo passado, realizadas pacificamente, serviram como um teste decisivo para este pequeno país da África Ocidental, outrora visto como um modelo de democracia.

Talon, empresário, foi eleito presidente em 2016 e reeleito em 2021.

Enquanto os seus partidários consideram que promoveu o desenvolvimento económico, a oposição diz que atrapalhou a democracia, com os seus principais opositores presos ou forçados ao exílio.

Uma missão de observação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) determinou que a votação de domingo decorreu de forma pacífica e de acordo com as regras em vigor.

De acordo com a Comissão Nacional Eleitoral Autónoma (CENA), citada pela agência France-Presse, o principal partido da oposição, Les Démocrates, ganhou 28 lugares, enquanto a União Progressista para a Renovação (UP-R) e o Bloco Republicano (BR), partidos do campo presidencial, ganharam 53 e 28 lugares, respetivamente.

As anteriores eleições legislativas, realizadas em 2019, ficaram marcadas pela violência, um grande nível de abstenção e um encerramento total da Internet, o que é raro no Benim.

Nessas eleições, a oposição não tinha podido participar nas eleições devido a um endurecimento das regras do escrutínio e apenas dois partidos do campo presidencial foram autorizados a ir às urnas, resultando num parlamento que era inteiramente favorável a Patrice Talon.

