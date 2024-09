O anúncio foi feito num vídeo divulgado nas redes sociais do Palácio de Kensington, morada oficial do casal, no qual a princesa declara o "alívio ter finalmente terminado o meu tratamento de quimioterapia".

"Os últimos nove meses têm sido incrivelmente difíceis para nós, enquanto família", referiu Catherine, acrescentando estar "ansiosa por voltar ao trabalho e assumir mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder".

A última vez que apareceu em público foi na final masculina do torneio de ténis de Wimbledon enquanto patrona da organização.

"Apesar de ter terminado a quimioterapia, o meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e tenho de continuar a viver cada dia à medida que chega", vincou no vídeo.

A Princesa de Gales, de 42 anos, salientou que o seu objetivo é "continuar livre do cancro".

O diagnóstico de um cancro não especificado foi tornado público em março em resposta à especulação sobre a ausência prolongada de eventos públicos após uma operação abdominal em janeiro.

O Rei Carlos III, de 75 anos também anunciou no início do ano estar a ser tratado a um cancro cuja origem também não revelou, tendo entretanto retomado uma série de compromissos.

