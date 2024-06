Num comunicado, Kate, mulher do herdeiro da coroa britânica, príncipe William, revelou o seu reaparecimento numa mensagem escrita divulgada pelo Palácio de Kensington - a sua residência oficial - juntamente com uma fotografia recente, na qual afirma estar a fazer "bons progressos" na luta contra a doença.

Na mensagem, a princesa de Gales afirmou estar a "progredir bem" no seu tratamento contra o cancro e que vai participar na cerimónia real de sábado, a sua primeira aparição pública desde o natal passado.

A mulher do príncipe William, de 42 anos, anunciou em março que estava a fazer quimioterapia para um tipo de cancro não especificado.

"Estou a fazer bons progressos, mas como qualquer pessoa que passa por quimioterapia sabe, há dias bons e dias maus", disse Kate, no mesmo comunicado, acrescentando que o tratamento se vai prolongar por "mais alguns meses".

"Nos dias em que me sinto suficientemente bem, é uma alegria participar na vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, bem como começar a trabalhar um pouco a partir de casa", descreveu.

Kate disse estar "ansiosa" por participar na cerimónia este fim de semana com a sua família e afirmou que espera participar "em alguns compromissos públicos durante o verão".

"Mas também sei que ainda não estou fora de perigo", comentou.

A ocasião é uma parada militar anual que assinala o aniversário oficial do monarca em junho.

O Rei Carlos III, que também está a ser tratado de um tipo de cancro não revelado, deverá supervisionar a cerimónia, na qual as tropas em uniforme completo desfilam à frente do rei com a sua bandeira cerimonial.

Kate deverá viajar numa carruagem puxada por cavalos desde o Palácio de Buckingham com os filhos do casal - George, 10 anos, a Charlotte, 9 anos, e Louis, 6 anos - antes de assistir à cerimónia a partir de um edifício ao lado da parada. Poderá também juntar-se a outros membros da realeza para uma tradicional aparição na varanda do Palácio de Buckingham.

O anúncio de Kate, em março, foi feito depois de se ter especulado nas redes sociais sobre o seu bem-estar e a sua ausência. A princesa revelou poucos detalhes sobre a sua doença, que foi descoberta após o que descreveu como uma grande cirurgia abdominal em janeiro.

Numa mensagem de vídeo de março, Kate disse que o diagnóstico tinha sido "um enorme choque".

"William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e gerir isto em privado para o bem da nossa jovem família", comentou, na ocasião.

Na mensagem de hoje, Kate agradeceu ao público, dizendo que tinha ficado "impressionada com todas as mensagens de apoio e encorajamento".

"Estou a aprender a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou a levar cada dia como ele vem, a ouvir o meu corpo e a permitir-me levar este tempo tão necessário para sarar", referiu.

"Muito obrigada pela vossa contínua compreensão e a todos os que tão corajosamente partilharam as vossas histórias comigo", acrescentou ainda.

Carlos III, de 75 anos, revelou o seu cancro em fevereiro e, recentemente, voltou a assumir funções públicas. Na semana passada, participou nas comemorações do 80.º aniversário do Dia D, o desembarque das forças aliadas na Normandia, em França, decisivo para o curso da II Guerra Mundial (1939-1945) na Europa.

É provável que Carlos se desloque ao evento de sábado de carruagem com a Rainha Camilla e espera-se que assista à cerimónia sentado num estrado, em vez de a cavalo, como fez no ano passado.

