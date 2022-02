Taur Matan Ruak, obrigado a cancelar uma visita prevista à Austrália por estar infetado com o SARS-CoV-2, reafirmou com o seu homólogo Scott Morrison a "importância fundamental da relação" entre os dois países, que cumpre em maio 20 anos.

Uma relação, explica-se num comunicado conjunto, reforçada com uma nova fase de apoio que só no setor da saúde totalizará 30 milhões de dólares (17,6 milhões de euros) para os próximos cinco anos, e que se destina à prestação de serviços de saúde primários, incluindo para melhorar a nutrição, higiene e saneamento, e a saúde sexual e reprodutiva.

Durante a reunião, Taur Matan Ruak saudou o apoio dado pela Austrália na resposta à pandemia da covid-19, que inclui o fornecimento da maior fatia de vacinas usadas no país e o destacamento de equipas técnicas para apoio às autoridades timorenses, além de outra assistência.

A Austrália forneceu já cerca de 30 milhões de dólares australianos (19 milhões de euros) de apoio orçamental e outra assistência para ajudar na recuperação de empregos e na resposta aos efeitos económicos da crise.

Entre as medidas, refere-se no comunicado, conta-se o apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos de Timor-Leste, que permitiu "a construção de infraestruturas comunitárias como sistemas de irrigação, pequenas pontes e estradas em mais de dois terços de todas as aldeias de Timor-Leste".

Em comunicado conjunto, os dois chefes de Governo explicaram ter analisado a "amizade forte e duradoura" entre os povos dos dois países, reforçando o empenho de Timor-Leste e da Austrália em "defender os valores democráticos", concordando em manter o apoio à recuperação económica.

Noutro âmbito, Taur Matan Ruak reiterou o compromisso de Timor-Leste com a construção da ligação por cabo submarino de fibra ótica, no sul de Timor-Leste, ao ramal australiano, "para permitir serviços de Internet mais rápidos, mais fiáveis e mais acessíveis para consumidores e empresas de Timor-Leste".

Taur Matan Ruak congratulou-se "com a oferta da Austrália de apoio adicional para a entrega do cabo.

Já o chefe do Governo australiano confirmou "que a Austrália também apoiaria a reconstrução do Aeroporto Internacional de Díli".

Os dois líderes congratularam-se com a nova rota comercial permanente entre Darwin e Díli, operada pela Qantas e que arranca com três voos semanais (e cinco a partir de meados do ano) entre as duas cidades.

Os voos, que se realizam ao abrigo do novo Acordo de Serviços Aéreos entre os dois países -- o primeiro assinado por Timor-Leste -- ajudará, segundo o comunicado, a "aumentar as oportunidades de comércio, turismo e mobilidade laboral entre os (...) países".

A questão laboral é hoje uma das mais importantes para Timor-Leste com milhares de trabalhadores timorenses a deslocarem-se nos últimos anos para a Austrália onde apoiam, sazonalmente, o setor agrícola do país.

A iniciativa, que representa receitas significativas para famílias timorenses, deverá ser expandida este ano -- depois de interrupções durante grande parte da pandemia -- com Timor-Leste a ter "mais de 6.500 trabalhadores totalmente vacinados prontos a mobilizar-se para a Austrália".

"A forte procura de trabalhadores na Austrália deverá conduzir a uma expansão substancial em 2022 do número de trabalhadores timorenses empregados no âmbito do Regime de Mobilidade Laboral Pacífico-Austrália (PALM, na sua sigla em inglês)", refere-se no comunicado.

Ainda na agenda da reunião estiveram questões relacionadas como a explorações dos recursos no Mar de Timor, tendo o primeiro-ministro australiano comprometido o seu país a "criar um Fundo de Parceria para o GNL para aprofundar as ligações entre a Austrália e Timor-Leste no desenvolvimento e comércio de gás, incluindo na utilização da captura e armazenamento de carbono".

Interesses comuns na região do Indo-Pacífico, os esforços de combate à pesca ilegal e contrabando nas águas timorenses e a participação de Timor-Leste em organismos multilaterais -- como a ASEAN e a OMC -- foram ainda analisados no encontro.

