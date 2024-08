"Realizámos centenas de reuniões e negociações" com os aliados para obter estes aviões e reforçar a defesa aérea do país e "muitas vezes ouvimos as palavras 'é impossível' em resposta", disse Volodymyr Zelensky, durante uma cerimónia num local secreto na Ucrânia, segundo avança a AFP.

"Agora é a realidade, a realidade no nosso céu. Os F-16 estão na Ucrânia", disse.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, Kiev tem implorado pela entrega de F-16 na esperança de acabar com o domínio russo no ar e proteger melhor as suas cidades e militares contra incessantes bombardeamentos das forças de Moscovo.

