De acordo com o portal de notícias G1, o avião deve aterrar hoje à noite no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no estado brasileiro de Minas Gerais.

Este é o segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos este ano. Um outro voo aterrou em solo brasileiro no dia 10 de janeiro, ainda sob a gestão do ex-Presidente norte-americano Joe Biden, com 100 pessoas a bordo.

