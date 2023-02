"Estamos a colocar muita expectativa neste empreendimento que também irá posicionar São Vicente no segmento do turismo de cruzeiro, com um valor acrescentado maior daquilo que existe atualmente", afirmou o chefe do Governo, que está de visita à ilha.

Após passar pela obra, o primeiro-ministro afirmou que o terminal de cruzeiros "deverá ficar concluído em janeiro de 2024" e perspetivou um forte impacto para a ilha vizinha.

"Estou certo de que Santo Antão também sairá a ganhar com este investimento do Governo de Cabo Verde", disse ainda.

Habitualmente, cerca de metade do movimento de turistas e de navios de cruzeiro em Cabo Verde é registado no Porto Grande, cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, construído em 1962.

Aquele porto vai receber o novo terminal de cruzeiros, cuja obra arrancou em janeiro de 2022, a cargo do consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil e Empreitel Figueiredo.

A obra foi adjudicada por 26.483.603 euros, cofinanciada pelo Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional, e tem um prazo estimado para conclusão de 22 meses.

O Governo cabo-verdiano prevê que seja possível captar anualmente 200.000 turistas de cruzeiros com esta infraestrutura.

As escalas de navios de cruzeiro nos portos de Cabo Verde aumentaram 360% em 2022, face ao ano anterior, traduzindo-se num movimento de quase 48.000 turistas num ano, segundo dados oficiais noticiados anteriormente pela Lusa.

De acordo com dados compilados a partir de um relatório anual sobre o movimento portuário, elaborado pela empresa pública responsável pela gestão dos portos do arquipélago, Enapor, registaram-se 129 escalas de navios de cruzeiro de janeiro a dezembro de 2022.

Este movimento contrasta com apenas 28 escalas de navios de cruzeiro registadas em todo o ano de 2021 - período ainda condicionado pelas restrições às viagens internacionais devido à pandemia de covid-19 -, que movimentaram então 11.066 passageiros.

Em todo o ano de 2022, as escalas de navios de cruzeiro traduziram-se num movimento de 47.479 turistas de visita ao arquipélago, um aumento homólogo de 329%.

Em 2019, os portos cabo-verdianos receberam um recorde de 149 movimentos de navios de cruzeiro e 48.500 turistas.

PVJ // VM

Lusa/Fim