"Acabámos de entregar duas caixas a partir da barcaça", anunciou o 'chef' José Andrés, da organização World Central Kitchen (WCK), na rede social X.

O responsável da organização não-governamental (ONG) acrescentou: "Mas ainda há mais para descarregar nas próximas horas".

Após três dias de navegação a partir de Chipre, o navio "Open Arms" chegou hoje à costa de Gaza, naquela que foi a primeira viagem no corredor marítimo humanitário promovido pela União Europeia (UE), com o objetivo de aliviar a fome no enclave palestiniano face à escassa ajuda que entra por terra após mais de cinco meses de guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas.

O navio espanhol transporta 200 toneladas de farinha, arroz, lentilhas, grão-de-bico, atum e outros produtos básicos que serão convertidos num milhão de refeições para os habitantes do enclave.

"Hoje, a World Central Kitchen tem como objetivo 37 milhões de refeições em Gaza", disse ainda José Andrés, na rede social X.

A ONG afirmou estar a descarregar "alimentos desesperadamente necessários", depois de grupos humanitários e a ONU terem avisado há dias que nem a ajuda marítima nem a ajuda aérea podem substituir os alimentos que chegam por terra.

Por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos (EAU), país que colaborou com a ONG e Chipre neste corredor marítimo, confirmou o "sucesso" da chegada da ajuda humanitária ao norte da Faixa e elogiou os "esforços vitais dos líderes de Chipre, da World Central Kitchen e dos parceiros internacionais para reforçar a resposta humanitária".

No entanto, recordou que "a exacerbação da catástrofe humanitária na Faixa de Gaza exige uma abordagem internacional coletiva" para evitar que a população civil sofra ainda mais e para assegurar de forma sustentável a entrega de ajuda "urgente, segura, sem entraves".

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês) advertiu, na quinta-feira, que "embora qualquer aumento da ajuda a Gaza seja vital, é a entrada por terra que permite uma resposta em grande escala".

"Os atores humanitários afirmaram que as entregas por via marítima e aérea são muito mais dispendiosas e ineficazes do que o envio de camiões por terra", acrescentou.

Um segundo carregamento de 400 toneladas de alimentos, retido no porto cipriota de Larnaca, deverá chegar nos próximos dias, disse na quinta-feira à agência de notícia espanhola EFE Juan Camilo Jimenez, diretor de resposta da WCK.

Devido à guerra em Gaza, que começou após o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita a 07 de outubro de 2023, 85% da população de Gaza foi deslocada e 60% das infraestruturas, segundo a ONU, foram danificadas ou completamente destruídas.

Grande parte da população sofre de fome e pelo menos 27 pessoas, na sua maioria crianças, morreram só no norte do enclave devido a subnutrição aguda, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, no poder no enclave desde 2007.

No total, o número de mortos é de cerca de 31.500 e há mais de 73.400 feridos, 72% dos quais são mulheres e crianças, de acordo com as autoridades locais.

JH // SCA

Lusa/Fim