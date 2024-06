"Nesta eleição é possível utilizar o voto em mobilidade. Queria também aproveitar esta ocasião para dizer aos portugueses e às portuguesas que no próximo domingo estejam onde estiverem, desde que estejam munidos do seu documento de identificação civil, o cartão de cidadão, podem-se dirigir a qualquer mesa de voto no país para exercer o seu direito de voto", afirmou Luís Montenegro.

O chefe do Governo sublinhou que essa opção permite "mais participação" nas eleições europeias, conciliando-a com "o fim de semana prolongado", para que "as pessoas que estejam deslocadas no país poderem, ainda assim, exercer o seu direito".

Depois de ter votado por antecipação na Escola Básica n.º 2 de Espinho, no distrito de Aveiro, Luís Montenegro, disse aos jornalistas que o Governo está "há muitas semanas" focado em tentar "minimizar" ou mesmo "eliminar" a possibilidade de problemas numa operação que classificou de "gigantesca".

"Estamos a falar de uma operação gigantesca. É manifestamente a primeira vez que nós vamos ter a informatização total dos ficheiros e a necessidade de em cada mesa, não é só em cada concelho ou em cada freguesia, é em cada mesa de voto, haver um ficheiro acessível para identificar qualquer eleitor de todo o país", explicou o primeiro-ministro.

