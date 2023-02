Durante a visita, que ocorre dias depois de uma visita oficial à Austrália, Taur Matan Ruak tem previsto um encontro com o Presidente indonésio, Joko Widodo, com quem "analisará as relações bilaterais entre os dois países".

Taur Matan Ruak vai aproveitar a ocasião "para transmitir o profundo agradecimento pessoal ao Presidente e ao Governo da Indonésia pelo apoio incondicional no processo de adesão de Timor-Leste à ASEAN".

Durante a visita, segundo um comunicado do Governo timorense, deverão ser assinados memorandos de entendimento sobre o estabelecimento de uma zona de comércio livre na fronteira, no setor de ensino superior, em meteorologia, climatologia e geofísica, e na formação.

Taur Matan Ruak é acompanhado na visita pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, pelos ministros dos Transportes e Comunicações, José Agostinho; do Comércio e Industria, Lucas do Carmo; do Ensino Superior e Ciência, Longuinhos dos Santos e pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), José Belo.

Da Indonésia, Taur Matan Ruak segue para Singapura onde se reunirá com o primeiro-ministro Lee Hsien Loong.

