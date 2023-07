"Celebrar 47 anos de autonomia é reforçar as respostas às necessidades dos madeirenses. Assim garantimos a centralidade da Madeira na Europa e no mundo", defende Costa, numa publicação na rede social Twitter.

No âmbito deste dia, realiza-se uma sessão solene na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do representante da República, Ireneu Cabral Barreto.

Miguel Albuquerque participará ainda na cerimónia de deposição de flores junto ao Monumento à Autonomia, preside à cerimónia de entrega de insígnias honoríficas a personalidades e instituições e, à noite, assiste ao concerto comemorativo pela Orquestra Clássica da Madeira e o cantor Luís Represas.

SMA // VM

Lusa/Fim