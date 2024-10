A medida vai entrar em vigor depois de o presidente do parlamento japonês, Fukushiro Nukaga, ler o decreto do imperador Naruhito, ordenando a dissolução da legislatura e a realização das eleições.

A dissolução, que vai dar início à campanha eleitoral a 15 de outubro, ocorre oito dias depois de Ishiba, o novo líder do partido no poder no Japão, ter sido nomeado, a 01 de outubro, primeiro-ministro do país, em substituição de Fumio Kishida.

Ishiba, de 67 anos, cujo partido detém uma ampla maioria parlamentar, foi eleito com 291 votos a favor, derrotando oito candidatos nas primárias do Partido Democrático Liberal (PDL, conservador).

Depois da nomeação, Ishiba anunciou a composição do Governo, que inclui 20 ministros com uma média de idades de 63,5 anos e apenas duas mulheres.

Ishiba já foi ministro da Defesa e ministro da Agricultura e Pesca, além de secretário-geral do PDL.

