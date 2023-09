"As estradas, as pontes, a rede ferroviária que ficaram à mercê da água serão reconstruídas com procedimentos muito rápidos", afirmou o líder conservador durante um discurso na Feira Internacional de Salónica.

Por seu lado, o ministro das Finanças, Kostis Jatzidakis, afirmou também hoje, em declarações à televisão privada ANT1, que os danos estão estimados "em milhares de milhões de euros", embora tenha admitido que ainda não é possível quantificar o montante exato.

A tempestade causou inundações sem precedentes ao passar pela Grécia, alagando cidades inteiras e deixando milhares de pessoas presas, num fenómeno meteorológico que os especialistas descrevem como "sem precedentes".

O número de mortes confirmadas pelo desastre subiu hoje para 17.

Através de testes de DNA, peritos forenses confirmaram que os corpos de uma mulher e de um homem encontrados na região da Magnésia são de um casal austríaco que estava em lua de mel na região e era como desaparecido desde o dia 05.

Além das infraestruturas, os danos também são enormes para a agricultura grega, uma vez que as maiores terras agrícolas do país estão localizadas nas áreas afetadas.

