O Conselho de Ministros vai reunir-se a partir das 15:30 e, segundo vários órgãos de comunicação social, servirá para aprovar a localização do futuro aeroporto de Lisboa.

No entanto, ao contrário do que foi inicialmente anunciado pela Presidência do Conselho de Ministros, não haverá conferência de imprensa no final da reunião do Governo, mas uma declaração ao país de Luís Montenegro, pelas 20:00.

