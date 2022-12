De acordo com o Ministério das Finanças de Taiwan, citado pela agência France-Presse (AFP), as autoridades alfandegárias chinesas "suspenderam repentinamente" as importações de certas bebidas alcoólicas da ilha, na sexta-feira.

O ministério disse que a medida se insere no âmbito de um regulamento imposto por Pequim, em 01 de janeiro, que exige que todos os exportadores de alimentos e bebidas alcoólicas para o continente sejam registados na alfândega chinesa.

O primeiro-ministro, Su Tseng-chang, acusou Pequim de quebrar as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) ao "decretar as suas próprias regras" e "interferir no comércio por meios administrativos".

A China "é particularmente dura com Taiwan e discrimina-a", disse o governante aos jornalistas, acrescentando que Taipé pretende recorrer à OMC para ajudar as empresas afetadas, acrescentou.

Os 23 milhões de habitantes de Taiwan vivem sob a constante ameaça de uma invasão de Pequim, que considera a ilha como uma das suas províncias a ser reconquistada e, se necessário, pela força.

