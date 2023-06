Conforme divulgou o Governo de Cabo Verde, até quinta-feira Correia e Silva vai estar em Genebra, Suíça, para uma série de compromissos com organismos e organizações internacionais da ONU sediados na cidade.

O ponto alto de agenda, prosseguiu a mesma fonte, será a participação na 111.ª Cimeira da OIT, na quinta-feira, que vai discutir questões de "Justiça social para todos" e em que vai discursar.

"Este encontro, que congrega líderes de todo o mundo, será uma plataforma para debate sobre estratégias em prol de uma ação mais eficaz e bem coordenada pela justiça social", lê-se na nota.

E indica ainda que será uma oportunidade para uma "discussão esclarecedora" sobre o projeto de criação de uma Coligação Mundial para a Justiça Social, que o Conselho de Administração da OIT "acolheu com interesse" na sua 347.ª sessão, realizada em março de 2023.

Em Genebra, o primeiro-ministro cabo-verdiano terá ainda encontros com a Secretária-Geral da União Internacional de Telecomunicações, com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio e com o Diretor-Geral da OIT.

O chefe do Governo prossegue depois para uma visita de quatro dias à Alemanha, entre sexta-feira e segunda-feira, concentrando os trabalhos no setor marítimo, em que aquele país europeu é um dos principais parceiros.

Ulisses Correia e Silva vai participar na "Semana de Kiel", realiza uma visita ao instituto GEOMAR, líder mundial em pesquisa marinha e parceiro de longa data do IMAR - Instituto do Mar de Cabo Verde, e manterá vários encontros com altas individualidades da cidade e do Estado.

Em Kiel, vai ainda visitar a base naval, a estação central e diversos pontos históricos e instituições com potencial de cooperação com Cabo Verde, segundo ainda a nota governamental.

Durante a sua estada na Alemanha, estão ainda previstos encontro com a comunidade cabo-verdiana aí residente, incluindo estudantes.

"Trata-se da continuação de uma relação histórica entre Cabo Verde e Alemanha", frisou o Governo, indicando que os estudantes prosseguem os seus estudos em diversos domínios (gestão, engenharia civil, aviação, biotecnologia ou informática.

RIPE // VM

Lusa/Fim