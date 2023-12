"Neste período natalício, gostaria de enaltecer o espírito de superação, de perseverança e empreendedor do nosso povo. O combate pelo desenvolvimento é duro, mas juntos vamos vencer", enalteceu o primeiro-ministro de Cabo Verde.

O chefe do Governo sublinhou que a paz laboral no país "é importante" e que exige um "elevado sentido de responsabilidade de todos".

"Existe confiança em Cabo Verde. Estamos a mobilizar importantes financiamentos para o desenvolvimento sustentável. Vários parceiros reforçam compromissos com o desenvolvimento de Cabo Verde. Investidores externos continuam a acreditar e a investir em Cabo Verde. Nós, os cabo-verdianos, nas ilhas e na diáspora, somos os obreiros da construção do desenvolvimento do país", destacou.

Correia e Silva considerou que o período natalício é tempo das famílias "reforçarem os laços de proximidade".

"Proximidade dá sentido à vida à nossa identidade enquanto povo, enquanto nação. Somos um povo de mulheres e homens solidários, que dão as mãos e que se apoiam uns aos outros. Para nós, a vida só faz sentido quando é partilhada, quando todos estão a remar juntos, mesmo nas tempestades", sustentou.

Ulisses Correia e Silva disse ainda que este "sentimento de união" é o que sempre manteve o povo cabo-verdiano "forte e resiliente", sobretudo nestes "tempos tão difíceis e desafiadores".

"Protegemos e continuamos a proteger pessoas e o nosso país. Em contexto muito difícil, recuperamos a economia, reduzimos o desemprego e a pobreza extrema. Em contexto internacional muito difícil, reforçamos a credibilidade do país. Cabo Verde é elogiado pela sua democracia, pela boa gestão da economia, pela política de inclusão social e pela sua política de ação climática. Somos elogiados porque temos boa governação e um povo resiliente e determinado", referiu.

O primeiro-ministro referiu que o país por "não se conformar com as secas, está a apostar fortemente" na dessalinização e nas energias renováveis para viabilizar a agricultura.

Acrescentou ainda que o país está a "investir fortemente" para erradicar a pobreza extrema, reforçar o investimento na reabilitação de casas e na construção de casas sociais, investimentos no acesso à água, ao saneamento e à eletricidade.

"Somos resilientes e determinados. Não nos conformamos com o desemprego. Por isso estamos a investir forte no crescimento económico, na qualificação profissional e no empreendedorismo dos jovens. Estamos a trabalhar com ambição de desenvolvimento sustentável", apontou.

Assegurou ainda que com o Orçamento do Estado para 2024, as empresas pagarão menos impostos sobre o rendimento, que o programa de redução da pobreza foi reforçado, os transportes marítimos e aéreos interilhas serão melhorados.

"Continuaremos a investir na requalificação urbana e ambiental e no desencravamento de localidades. No próximo ano, o salário mínimo nacional voltará a ser aumentado, aprovaremos o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações e a consequente adequação dos quadros privativos, o compromisso assumido com os profissionais de saúde será cumprido. Estamos empenhados em conseguir uma solução de convergência com os sindicatos em relação à carreira e remuneração dos professores", prometeu ainda.

