"É uma infraestrutura que valoriza os alunos, os professores e incentiva ainda mais o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento do capital humano", disse o chefe do Governo, no ato de lançamento da construção do novo liceu Cónego Jacinto, na Várzea, orçado em 5,2 milhões de euros, e que acontece após os Estados Unidos comprarem o terreno da atual infraestrutura, para construir a sua nova embaixada na capital do país.

Sublinhando a resiliência do atual liceu da Várzea, Ulisses Correia e Silva notou que o que vai nascer agora vai ser completamente diferente, destacando a sua qualidade e modernidade.

"O progresso faz-se assim. Cada vez que construímos com mais qualidade, damos soluções tecnologicamente mais avançadas, estruturas mais modernas e conceitos novos, criamos condições para avançarmos ainda mais", frisou.

O primeiro-ministro destacou ainda o "cuidado" de o novo liceu ser construído próximo do atual, para evitar desconforto de deslocações e garantir a continuidade em termos de ofertas, para continuar a melhorar o sistema de ensino cabo-verdiano.

Na sua intervenção, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, disse que se trata de uma "obra emblemática" que visa satisfazer as necessidades atuais do sistema educativo e modernizar as infraestruturas educativas do futuro.

"O novo liceu visa responder aos desígnios atuais da Educação, em primeiro lugar para atender as necessidades de modernização, de valorização e de qualificação do sistema de ensino", salientou o ministro, que considera que a obra vai ainda valorizar o bairro e toda a zona envolvente.

O atual liceu fica situado atrás do Palácio do Governo e o novo vai ser construído a cerca de 500 metros, ao lado da Biblioteca e Auditório Nacionais, em frente ao largo do Memorial Amílcar Cabral e a poucos metros do Plateau, o centro histórico da cidade da Praia.

Orçado em quase 581 milhões de escudos (5,2 milhões de euros), o novo estabelecimento de ensino secundário deverá ficar concluído num prazo de 12 meses.

Ocupando uma área de 4.293,74 metros quadrados (m2), o edifício terá uma área bruta de construção de 8.195,98 m2, e vai estar dividido em três pisos, com 14 salas de aulas, com capacidade para receber 36 alunos cada.

O piso zero será destinado às funcionalidades ligadas ao atendimento e entretenimento, o piso um terá a ala administrativa, sala de exposição e biblioteca, enquanto o piso dois vai ter as salas de aulas.

O novo liceu da Várzea será construído porque o terreno e parte envolvente do atual foi comprado pelos Estados Unidos da América para construir a sua nova embaixada na cidade da Praia, orçada em 370 milhões de euros.

De acordo com as autoridades cabo-verdianas, o projeto para a construção da nova embaixada dos EUA envolveu a aquisição ao Estado de Cabo Verde, por quase cinco milhões de euros, da Escola Secundária Cónego Jacinto, e de um terreno da Câmara da Praia, que é contíguo.

A construção da nova sede diplomática só vai arrancar após a transição dos alunos para a nova Escola Secundária Cónego Jacinto, que vai substituir a atual, que entrou em funcionamento no ano letivo de 1992/93, e albergava 1.800 alunos, 110 professores e 20 funcionários, segundo dados de 2019.

A construção da nova infraestrutura, cujo lançamento das obras aconteceu precisamente no dia do seu patrono, enquadra-se no Programa das Infraestruturas Modernas e Seguras, através do Ministério da Educação, sendo que o processo de execução e gestão da empreitada ficará cargo da empresa pública Infraestruturas de Cabo Verde.

RIPE // JH

Lusa/Fim