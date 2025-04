"Estamos ao lado do Governo chinês, para o bem-estar do nosso povo e pelos nossos interesses económicos nacionais, bem como para o desenvolvimento geral e a estabilidade do nosso país", disse Anwar à televisão estatal chinesa CGTN.

Xi, que está a realizar uma visita de uma semana a três países do Sudeste Asiático, foi recebido por uma salva de 21 tiros ao chegar ao palácio nacional para uma audiência com o rei da Malásia, o sultão Ibrahim Iskandar, acompanhado pelo primeiro-ministro Anwar.

A visita ocorre numa altura em que Xi tenta apresentar o seu país como defensor do comércio livre e fonte de estabilidade para os países da região, que são os principais alvos da guerra tarifária lançada pelo líder norte-americano, Donald Trump.

Pequim e Kuala Lumpur devem assinar acordos destinados a aumentar as exportações malaias, incluindo óleo de palma e durião, aumentar o afluxo de turistas e estudantes chineses para o país do Sudeste Asiático e a partilha de tecnologia chinesa em setores como as energias renováveis.

Em contrapartida, os analistas alertaram para o facto de a China esperar que a Malásia e os seus vizinhos do Sudeste Asiático a apoiem como a principal potência da região - um alinhamento que poderá provocar uma reação de Washington.

Na Malásia, Xi deve discutir um acordo de comércio livre entre a China e os 10 membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), uma vez que a Malásia preside à associação este ano.

Citado pela imprensa chinesa, o secretário-geral da ASEAN, Kao Kim Hourn, afirmou que o acordo vai eliminar muitas das taxas alfandegárias entre a China e os membros do bloco.

"Vamos reduzir as tarifas para zero em muitos casos e depois expandi-las para todas as áreas", afirmou, numa entrevista à CGTN.

A Malásia é sede de vários projetos da Iniciativa Faixa e Rota, incluindo um projeto ferroviário chinês no valor de 11,2 mil milhões de dólares (9,9 mil milhões de euros). A China é também o maior parceiro comercial e uma das principais fontes de investimento direto estrangeiro da Malásia.

Xi visitou já o Vietname e parte a seguir para o Camboja.

JPI //APN

Lusa/Fim