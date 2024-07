Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro informa que as reuniões de hoje com os partidos políticos serão conduzidas pelo ministro de Estado e das Finanças, em conjunto com o ministro da Presidência e o ministro dos Assuntos Parlamentares.

"O primeiro-ministro pede especial compreensão a todos os partidos políticos com assento parlamentar, com quem tinha compromissos assumidos nestes dias", refere a nota.

O problema der saúde é de carácter infeccioso, mas sem gravidade.

