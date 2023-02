A partir de sábado, a Fábrica das Artes, o projeto de vocação educativa e formativa do CCB, acolhe uma série de iniciativas, entre exposições, oficinas e um cine-concerto, que entram no universo criativo e temático de "O peculiar crime do estranho Sr. Jacinto", realizado e produzido por Bruno Caetano.

Inspirado num conto de Manuel Ruas Moreira, e com narração de Sérgio Godinho, o filme é uma curta-metragem de animação de volumes, cuja história é protagonizada por um homem que, a viver numa cidade distópica, dominada por alcatrão e controlada por vigilantes anti-natureza, insiste em amar e cuidar de qualquer manifestação de vida vegetal.

O filme, estreado em festivais em 2019, estará em exibição contínua na Fábrica das Artes, ao mesmo tempo em que é inaugurada uma exposição que desvenda cenários, marionetas e adereços utilizados nesta produção de animação em 'stop motion'.

No sábado, no começo desta programação, a curta-metragem vai ser exibida com música ao vivo do pianista Filipe Raposo, que assina a banda sonora.

Até junho, quando termina este ciclo, estão previstas ainda outras iniciativas à boleia daquele filme e numa altura em que se celebram os cem anos do cinema de animação em Portugal.

Aos sábados, a Fábrica das Artes organiza oficinas para famílias, nas quais se explica as várias fases de produção de um filme de animação, como a construção de cenários e o desenvolvimento de personagens, contando com a participação, entre outros, do argumentista Pedro Moura, dos desenhadores João Fazenda, Pedro Brito e Osvaldo Medina, e das construtoras de marionetas Paula Custódio e Ana Oliveira.

Haverá ainda oficinas sobre objetos óticos, que estão ligados aos primórdios do cinema e do cinema de animação.

A partir do conto de Manuel Ruas Moreira que deu origem ao filme, o CCB também acolhe, em maio, o espetáculo de teatro para os mais novos "O jardim secreto da dona Jacinta", por Inês Tarouca.

"O peculiar crime do estranho sr. Jacinto" estreou-se em finais de 2019, e mesmo com a pandemia da covid-19, que abrandou a atividade cultural, passou por mais de uma centena de festivais e obteve cerca de 40 filmes.

Bruno Caetano é produtor, argumentista, realizador de cinema de animação, um dos fundadores da cooperativa Cola Animation e da editora de banda desenhada Comic Heart.

Nas últimas semanas tem dividido o tempo entre Portugal e os países nos quais tem sido mostrado o filme "Ice Merchants", de João Gonzalez, que produziu, que tem somado algumas dezenas de prémios e uma inédita nomeação para os Óscares.

A Cola Animation, cujo trabalho e animação começou em 2015, conta com mais de duas dezenas de projetos, em várias fases de produção, entre as quais "Ice Merchants", "Ahead", de Ala Nunu, "L'ombre des Papillons", de Sofia El Khiary, e "O natal de Bruno Aleixo", de João Moreira e Pedro Santo.

Entre os próximos projetos da Cola Animation está a produção de uma longa-metragem de animação, com realização de João Alves, a partir da banda desenhada "O Baile", de Nuno Duarte e Joana Afonso.

Bruno Caetano também tem em mãos o projeto de uma nova curta-metragem de animação, intitulada "Sequencial", cuja pré-produção deverá arrancar ainda este ano e na qual também esteve envolvido, no argumento, Manuel Ruas Moreira, que morreu no final de 2022.

SS // MAG

Lusa/fim