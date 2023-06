A canoagem vai disputar as suas três primeiras finais, sendo que a tripulação mais capacitada para lutar pelas medalhas é o K2 500 metros de João Ribeiro e Messias Baptista, vencedores da sua série e que no último ano contabiliza três medalhas em Taças do Mundo e o quinto lugar no europeu e no mundial de 2022.

O K4 500 de Francisca Laia, Joana Vasconcelos, Teresa Portela e Maria Rei tem pouco treino de conjunto, pelo que um 'top 6' seria um com indicador para os Mundiais da Alemanha, em agosto, nos quais se define o apuramento olímpico.

Menores expectativas para as jovens Inês Penetra e Beatriz Fernandes, provavelmente no último terço dos nove finalistas do C2 500 metros.

No andebol de praia, a equipa masculina reencontra a campeã europeia Hungria, que a venceu na estreia, por 2-0, e que é o único obstáculo para garantir o acesso à final, o que significaria de imediato uma medalha.

A primeira oportunidade de medalha coincide com a entrada em ação do karaté, com Ana Cruz a procurar, no kata, um novo pódio no evento, depois do bronze de Patrícia Esparteiro em Minsk2019, com qualificação pelas 09:00 locais (08:00 em Lisboa) e a final à tarde.

Outra estreia e logo pela porta grande vem por João Costa, que já sabe o que é subir ao pódio em Jogos Europeus, com uma prata em Baku2015, edição inaugural, tentando em Wroclaw avançar para a final na pistola a 10 metros, primeiro, e depois lutar por medalhas.

O torneio de padel prossegue com duas duplas masculinas e outras tantas mistas em ação, mas é nas águas em Oswiecim que muitos olhos estarão, uma vez que Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves, já apuradas para dueto livre, vão competir na final direta de técnico, apresentando outra possibilidade de sucesso.

HORA Local (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA

====================================================================================

09:00 (08:00) Ana Cruz Karaté (kata - qualificação)

09:14 (08:14) Hélder Silva Canoagem (C1 200 metros - eliminatórias)

09:28 (08:28) Beatriz Fernandes Canoagem (C1 200 metros - eliminatórias)

09:30 (08:30) Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira Padel (masculinos - primeira ronda)

09:35 (08:35) Messias Baptista Canoagem (K1 200 metros - eliminatórias)

09:49 (08:49) Francisca Laia Canoagem (K1 200 metros - eliminatórias)

11:00 (10:00) Portugal-Hungria Andebol de praia (masculinos - meias-finais)

11:00 (10:00) João Costa Tiro (pistola a 10 metros - qualificação)

12:00 (11:00) Nuno Deus e Kátia Rodrigues Padel (pares mistos - ronda de 16)

12:00 (11:00) Miguel Deus e Catarina Vilela Padel (pares mistos - ronda de 16)

13:30 (12:30) João Costa Tiro (pistola a 10 metros - final) a)

14:00 (13:00) Marco Apura e Bruno Afonso Canoagem (C2 500 metros - final B)

14:25 (13:25) Inês Penetra e Beatriz Fernandes Canoagem (C2 500 metros - final)

14:34 (13:34) João Ribeiro e Messias Baptista Canoagem (K2 500 metros - final)

14:43 (13:43) Laia, Vasconcelos, Rei e Portela Canoagem (K4 500 metros - final)

15:00 (14:00) Miguel Deus e Nuno Deus Padel (masculinos - ronda de 16)

16:00 (15:00) Hélder Silva Canoagem (C1 200 metros - meias-finais) a)

16:14 (15:14) Beatriz Fernandes Canoagem (C1 200 metros - meias-finais) a)

16:21 (16:21) Messias Baptista Canoagem (K1 200 metros - meias-finais) a)

16:30 (15:30) Portugal Andebol de praia (femininos - atribuição 5-8.º lugares)

16:35 (15:35) Francisca Laia Canoagem (K1 200 metros - meias-finais) a)

17:17 (16:17) Inês Penetra e Hélder Silva Canoagem (C2 200 metros - eliminatórias)

17:31 (16:31) Teresa Portela e Kevin Santos Canoagem (K2 200 metros - eliminatórias)

17:40 (16:40) Ana Cruz Karaté (kata - final) a)

18:00 (17:00) Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves Natação artística (dueto técnico - final)

18:30 (17:30) Portugal Andebol de praia (masculinos - jogo pelo bronze) a)

20:30 (19:30) Portugal Andebol de praia (masculinos - final) a)

a) caso se qualifique.

SIF/RBA // VR

Lusa/fim