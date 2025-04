"Os Estados Unidos não vão assumir o controlo da Gronelândia. A Gronelândia pertence aos gronelandeses. E será essa a mensagem que enviaremos juntos nos próximos dois dias", declarou Frederiksen antes de se reunir com os líderes do território, incluindo o novo primeiro-ministro.

Jens-Frederik Nielsen, cujo partido Demokraatit (liberal) venceu as eleições do passado dia 11, apresentou na passada sexta-feira um executivo de coligação que reúne todo o movimento independentista moderado e quatro das cinco forças parlamentares, embora o Governo só seja formalmente eleito pelos deputados no dia 07 de abril.

"Precisamos de estar juntos nestes tempos difíceis em que a Gronelândia se encontra. E quando a Gronelândia está numa situação difícil, o mesmo acontece com o Reino da Dinamarca e a Europa", declarou a chefe do Governo de Copenhaga.

Frederiksen sublinhou que o principal objetivo da sua visita, que se prolongará até sexta-feira, é mostrar unidade face à "pressão" dos Estados Unidos "no que diz respeito à soberania, às fronteiras e ao futuro".

A líder dinamarquesa, que tinha aterrado pouco antes em Nuuk (capital), deverá dar uma conferência de imprensa na quinta-feira, segundo o jornal digital gronelandês Sermitsiaq.

A visita é precedida de polémica, devido às críticas dos líderes de dois dos partidos da coligação governamental, que consideram que a deslocação não deveria ter ocorrido antes de o executivo estar formalmente constituído.

Já Nielsen considerou normal que se realizasse o mais rapidamente possível e espera um "diálogo construtivo sobre a cooperação futura" com Copenhaga, como já tinha declarado previamente.

Mette Frederiksen chega à Gronelândia quase uma semana depois da polémica viagem à ilha do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que visitou a base norte-americana de Pituffik (noroeste) com a sua mulher.

O plano inicial era que Usha Vance viajasse para Nuuk e Sisimiut, para participar numa popular corrida de trenós puxados por cães, mas os protestos das autoridades do território e da Dinamarca provocaram uma mudança de programa da viagem, que ocorreu no seguimento de o líder da Casa Branca, Donald Trump, anunciar o seu desejo de tomar o controlo da ilha, autónoma da Dinamarca.

HB // JH

Lusa/Fim