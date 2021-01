"A primeira emissão de obrigações do tesouro deste ano foi executada com elevado sucesso, mantendo uma perspetiva de regularidade na colocação de dívida em mercado primário e proporcionando liquidez à curva de dívida pública da República", pode ler-se num comentário das Finanças enviado à Lusa.

De acordo com o gabinete do ministro João Leão, "o sucesso do leilão de hoje vem comprovar o trabalho e a estratégia que Portugal tem conseguido executar no atual contexto e também aproveitar a atuação do Banco Central Europeu", com os juros baixos e prazos longos a permitirem "assumir menos encargos com a dívida e um alongamento das amortizações futuras de dívida".

Portugal colocou hoje 1.250 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de 10 e 15 anos, a juros negativos no prazo mais curto.

Segundo a página do IGCP, que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 500 milhões de euros em OT com maturidade em 18 de outubro de 2030 (cerca de 10 anos) à taxa de juro de -0,012%.

A procura cifrou-se em 1.511 milhões de euros, 3,02 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 12 de outubro de 2035 (cerca de 15 anos), Portugal colocou hoje 750 milhões de euros à taxa de juro de 0,319% e a procura atingiu 1.911 milhões de euros, 2,55 vezes o montante colocado.

Foi a primeira vez que foi emitida dívida com juros negativos a 10 anos, de acordo com o Ministério das Finanças.

"As taxas hoje conseguidas comparam com as obtidas na última colocação efetuada para cada um desses prazos de 0,329% e 0,928%, respetivamente, e contribuirão positivamente para a estratégia de alongamento da maturidade média da dívida pública, bem como para a redução do custo médio de financiamento", salientam as Finanças hoje em comunicado.

Durante o ano de 2020, as obrigações do tesouro emitidas "tiveram uma maturidade média aproximada de 10 anos e custo médio de cerca de 0,6%", lembrou ainda o Governo.

JE // EA

Lusa/Fim