Presidentes de Moçambique e Botsuana discutem terrorismo e covid-19

O Presidente moçambicano e líder em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Filipe Nyusi, manteve hoje um contacto telefónico com o homólogo do Botsuana com quem abordou temas como terrorismo e covid-19 na região.