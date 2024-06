"As decisões de que necessitamos devem ser aceleradas. Qualquer atraso nas decisões nesta guerra significa a perda de vidas humanas", defendeu Zelensky, apelando à entrega de armas para "destruir os lançadores de mísseis russos".

Os mais recentes ataques russos aconteceram hoje contra uma cidade na região de Zaporijia e aldeias da região de Donetsk, no sul e leste da Ucrânia, provocando 11 mortos.

Moscovo já atacou Zaporijia e cidades vizinhas várias vezes desde que a sua ofensiva na Ucrânia começou em 2022, mas nas últimas semanas concentrou os seus esforços principalmente no leste do país e não no sul.

