"Os partidos políticos não podem ser apenas máquinas para ganhar eleições. É necessário que sejam espaços de promoção da responsabilidade política e cívica e da elevação da consciência de cidadania", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo.

O chefe de Estado exortou os partidos políticos, os deputados e o Governo a contribuírem "para o cumprimento das promessas eleitorais e do Programa do Governo na presente legislatura".

Francisco Guterres Lu-Olo falava no Palácio Presidencial em Díli depois de dar posse a 19 novos membros do VIII Governo Constitucional que fica assim completo, pela primeira vez desde o início do mandato, há dois anos.

"Existe hoje uma maioria parlamentar de grande inclusão que permite sustentar este executivo até ao fim do seu mandato em 2023", afirmou o chefe de Estado.

Com a tomada de posse de hoje, o Governo conta com um total de 43 pessoas, três das quais assumem mais do que uma pasta, entre elas o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, que fica com a tutela do Interior.

A lista de novos membros é dominada pela entrada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) no executivo, mas inclui ainda novos elementos dos restantes partidos no Governo, Partido Libertação Popular (PLP) e Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), especialmente este último.

A solução atual -- o Governo é apoiado por uma nova maioria no parlamento -- nasce, explicou Lu-Olo, do diálogo entre as forças políticas empenhadas "na continuidade" do atual executivo, em particularmente do seu partido, a Fretilin.

"Há que reconhecer a verdade, tal consenso amplo resultou da iniciativa da FRETILIN, a que aderiu de imediato o PLP, denominada Plataforma de Entendimento Político, cuja razão imediata foi proporcionar as bases para a continuidade do Governo", disse.

Lu-Olo recordou que nos 18 anos desde a restauração da independência, só um Governo "chegou ao fim do seu mandato", mostrando-se confiante na atual estabilidade.

"O VIII Governo Constitucional voltou a ter apoio político-partidário no Parlamento Nacional com uma maioria que lhe permite governar com estabilidade até ao fim do seu mandato", disse.

"Tomo, pois, a liberdade de vos falar com a maior frontalidade. A escolha de uma boa equipa é um fator de sucesso, mas não é suficiente para que o sucesso aconteça. Para que haja sucesso, ao Governo exige-se competência, idoneidade, responsabilidade, dedicação e desempenho com eficácia", considerou.

No seu discurso, o chefe de Estado relembrou o impacto internacional da pandemia da covid-19 e, no caso de Timor-Leste -- onde não há casos ativos -- as consequências económicas para o país, com uma contração económica significativa.

Uma situação, disse, que obriga a "posturas de inclusão, de diálogo permanente, de respeito pela opinião do outro, da capacidade de trabalhar em equipa, tendo sempre em conta o bem-estar coletivo e não os nossos interesses individuais".

O momento, defendeu, pode servir igualmente para repensar o desenvolvimento nacional, sendo "urgente garantir as atividades produtivas, o emprego e o rendimento nacionais, o que implica diversificar a economia e as formas da sua sustentação a médio e longo prazo".

Referindo-se ao plano de recuperação económica que uma comissão criada pelo Governo está a preparar, Lu-Olo disse que as medidas devem ajudar na retoma económica e na melhoria das condições de vida da população.

O chefe de Estado deixou ainda um alerta sobre a importância de combater o fenómeno da corrupção, a que Timor-Leste "não escapa".

"A prática generalizada da corrupção na Administração Pública e no seio de organizações tem revelado sinais do declínio moral na nossa sociedade", disse.

O Presidente defendeu também que "os dinheiros utilizados pelos partidos nas suas atividades e, em particular, nos processos eleitorais devem ser profundamente escrutinados" e que "os sinais de corrupção devem ser motivo de preocupação de todos e a todos se exige um combate coordenado e eficaz".

