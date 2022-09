José Ramos-Horta, que hoje tem um encontro informal com a comunidade timorense em Darwin (norte), é recebido na terça-feira, na capital australiana, Camberra, pelo chefe do Governo australiano, Anthony Albanese, antes de uma intervenção no National Press Club.

A visita, que ocorre poucos dias depois da chefe da diplomacia australiana, Penny Wong, se deslocar à capital timorense, Díli, surge num momento de reforço dos laços bilaterais entre os dois países, em áreas como cooperação económica, segurança marítima e em programas como o de mobilidade laboral.

Em Camberra, e entre outros momentos da agenda, José Ramos-Horta vai reunir-se com a embaixadora dos Estados Unidos, Caroline Kennedy, participar numa mesa redonda com deputados e académicos e reunir-se com o líder da oposição, Peter Dutton.

A agenda inclui a participação num evento que marca o 200º aniversário da independência do Brasil, uma visita à Embaixada de Timor-Leste e um encontro com o Governador-Geral, David Hurley -- que esteve em Díli a 20 de maio para a tomada de posse de José Ramos-Horta.

O chefe de Estado timorense visita ainda a cidade de Sydney (sudeste) antes de regressar a Darwin para encontros com responsáveis do Governo local e entidades que têm apoiado Timor-Leste, especialmente no quadro do combate à covid-19.

Esta é a segunda visita ao estrangeiro de José Ramos-Horta desde que tomou posse a 20 de maio, depois da deslocação que efetuou à Indonésia, em julho.

Nas próximas semanas tem prevista uma visita à cidade norte-americana de Nova Iorque, para participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas e, em novembro, está prevista uma visita a Portugal.

